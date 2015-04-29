Петербуржцы реже снимают наличные с карт

Всего у петербуржцев на руках около 22 млн платежных карт, а безналичные транзакции составляют 98% от общего числа переводов и операций по оплате товаров и услуг.

Петербуржцы постепенно уменьшают использование наличных. За последние девять месяцев этот способ совершения операций был использован всего 21 млн раз, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствует сообщение Центробанка РФ.

В то же время, в III квартале 2023 года жители Северной столицы сняли с карт около 498 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был ниже (467,6 млрд рублей). Всего у петербуржцев на руках около 22 млн платежных карт, а безналичные транзакции составляют 98% от общего числа переводов и операций по оплате товаров и услуг.

Как подчеркнул начальник управления платежных систем и расчётов Северо-Западного главного управления Банка России Дмитрий Чепаков, невзирая на то, что банковская карта стала для большинства привычным платёжным инструментом за последние годы, необходимо сохранять бдительность при осуществлении безналичных операций. Особенно это касается покупок в интернете.

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