Аналитик Борисова рассазала, что будет с ценами в магазинах в 2024 году

По словам эксперта, у правительства и Центробанка есть целый ряд мер, чтобы взять ситуацию под контроль.

Основатель консалтингового агентства "ОМ" Ольга Борисова рассазала, что будет с ценами в магазинах в 2024 году. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По ее словам, в следующем году стоит ожидать повышение цен, однако у правительства и Центробанка есть целый ряд мер, чтобы взять ситуацию под контроль. Эсперт подчеркнула необходимость решить вопрос с перевозками, на которые приходится основная доля затрат производителей. Также Борисова пояснила, что парки машин перевозчиков и производственные линии изготовителей требуют ремонта.

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Фото: Piter.tv