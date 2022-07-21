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Политолог Склянчук объяснил, зачем иностранцы получают гражданство России
Сегодня, 13:49
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Политолог Склянчук объяснил, зачем иностранцы получают гражданство России

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Эксперт напомнил об истории с Депардье, который получит паспорт гражданина РФ в 2013 году.

Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук объяснил, зачем иностранцы получают гражданство России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам политолога, для иностранцев российское гражданство является возможностью меньше платить налоги. В качестве примера эксперт привел актера Жерара Депардье, получившего паспорт гражданина РФ в 2013 году. Также Склянчук отметил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

Ранее мы сообщали, что в России открыли более трех тысяч контейнеров и пунктов приема текстиля.

Фото: Pixabay.com

Теги: гражданство россии, иностранцы, павел склянчук, политолог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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