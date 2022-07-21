Политолог Склянчук объяснил, зачем иностранцы получают гражданство России

Эксперт напомнил об истории с Депардье, который получит паспорт гражданина РФ в 2013 году.

Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук объяснил, зачем иностранцы получают гражданство России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам политолога, для иностранцев российское гражданство является возможностью меньше платить налоги. В качестве примера эксперт привел актера Жерара Депардье, получившего паспорт гражданина РФ в 2013 году. Также Склянчук отметил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

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