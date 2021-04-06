  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России открыли более трех тысяч контейнеров и пунктов приема текстиля
Сегодня, 9:30
127
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России открыли более трех тысяч контейнеров и пунктов приема текстиля

0 0

Установкой контейнеров занимаются некоммерческие организации и социальные предприниматели.

В России открыли более трех тысяч контейнеров и пунктов приема текстиля. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью телеканалу "360".

По его словам, ежегодно россияне выбрасывают почти 2 млн тонн ненужной одежды. Он подчеркнул, что часто выбрасывается хорошая одежда, которая могла бы пригодиться кому-то по назначению. Буцаев добавил, что установкой контейнеров занимаются некоммерческие организации и социальные предприниматели. Их можно встретить не только на улицах городов, но также в торговых и многофункциональных центрах, в отделениях почты России и пунктах выдачи заказов.

Ранее депутат Бессараб высказалась о выплатах семьям с детьми на ипотеку.

Фото: Piter.tv

Теги: контейнеры, российский экологический оператор, текстиль
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии