Депутат Бессараб высказался о выплатах семьям с детьми на ипотеку

По ее словам, перед тем, как вносить подобные законопроекты на рассмотрение, необходимо просчитать действующие меры поддержки.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею ввести механизм поэтапного погашения ипотеки для семей с детьми. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Данная инициатива предполагает при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тысяч рублей, а каждого следующего выплата будет увеличиваться на 100 тысяч рублей. Бессараб отметила, что перед тем, как вносить подобные законопроекты на рассмотрение, необходимо просчитать действующие меры поддержки. По ее словам, некоторые из этих мер пришлось бы отменить. Депутат подчеркнула, что субсидирование по льготной ипотеке обеспечивает государство, а новая инициатива выглядит избыточной мерой.

Ранее депутат Гусев высказался о тратах бюджетных денег на салюты.

Фото: Piter.tv