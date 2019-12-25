Депутат Гусев высказался о тратах бюджетных денег на салюты

По его словам, сейчас не лучшее время для того, чтобы тратить бюджет на салюты.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев высказался о тратах бюджетных денег на салюты в Москве и других регионах России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Гусев выступил с инициативой провести Новый год без салютов, чтобы сэкономить деньги и направить их на нужды участников спецоперации. Он подчеркнул, что направил 20 декабря письмо мэру Москвы Сергею Собянину с данной инициативой.

Депутат отметил, что не имеет ничего против салютов, а также считает, что они приносят радость. По его словам, сейчас не лучшее время для того, чтобы тратить бюджет на салюты.

Ранее адвокат рассказал, как могут наказать за запуск салюта в неположенном месте.

Фото: Piter.tv