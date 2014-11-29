Адвокат рассказал, как могут наказать за запуск салюта в неположенном месте

Юрист посоветовала использовать пиротехнику на пустырях или в местах, предназначенных для этих целей.

Адвокат Евгения Суббота рассказала, что будет с нарушителем, если он запустит салют в неположенном месте. По словам эксперта, придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Об этом юрист сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Нельзя запускать фейерверки в общественных местах. Кроме того, запрещено использовать пиротехнику во дворах и в домах.

Салют разрешается запускать в 30-50 метрах от людей. Поблизости не должно быть деревьев, ветхих крыш зданий, памятников культуры, линий передач, железнодорожных переездов.

Адвокат посоветовала использовать пиротехнику на пустырях или в местах, предназначенных для этих целей.

Список мест, где разрешено запускать салюты, публикуется ежегодно на официальном сайте МЧС в конце декабря. В прошлом году было около 28 таких локаций.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ночью 1 января прогремит салют.

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