В Петербурге ночью 1 января прогремит салют

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте возвращаются в уличный формат и начнутся 31 декабря уже в 23:00.

Новогодние праздники в Петербурге впервые за несколько лет организуют в полном формате, в центре города состоятся уличные концерты, на Дворцовой площади пройдет мультимедийное шоу, а у стен Петропавловской крепости запустят салют. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства.

Как мы рассказывали ранее, в новогоднюю и рождественскую ночь в Петербурге будет работать метрополитен и наземный общественный транспорт, маршруты на данный момент согласовываются.

О программе празднования Нового года рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте возвращаются в уличный формат и начнутся 31 декабря уже в 23:00. Мультимедийный сценический комплекс перенесет гостей Дворцовой площади в атмосферу сказки и волшебства. Зрителей ждет музыкальная программа, а кульминацией станет салют с пляжа Петропавловской крепости в 3:00.

Ёлку на Дворцовой площади зажгут 20 декабря. На фасаде Главного штаба с 23 декабря по 8 января ежедневно будут демонстрировать световое шоу, посвященное истории Санкт-Петербурга. В новогоднюю ночь там же будут транслировать обращение президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в Петербурге в среднем шампанское стоит более 500 рублей. Дороже всего шампанское стоит на Чукотке. Средняя цена отечественного шампанского составляет 757 рублей.

Фото: Piter.tv