Общественный транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь и на Рождество

Движение автотранспорта по Невскому проспекту планируется прекратить в 21:00 31 декабря.

В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Петербурге будет работать в обязательном порядке, чтобы обеспечить комфортную и безопасную перевозку граждан. Об этом сегодня, 6 декабря, на заседании правительства рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В праздники будут работать наземный транспорт и метро. Власти города определили специальные маршруты общественного транспорта, которые помогут петербуржцам быстро и удобно добраться до различных мероприятий, включая гулянья на Дворцовой площади и у главной елки города, а также службы в храмах в рождественскую ночь. Эти маршруты были разработаны с учетом популярности мест и времени, когда большинство людей планируют посещать их. Они обеспечат удобство и доступность для всех желающих насладиться праздниками и традиционными мероприятиями.

Движение автотранспорта по Невскому проспекту планируется прекратить в 21:00 31 декабря.

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Фото: Piter.tv

