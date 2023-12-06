Петербургский "Праздник новогодней елки" посетят 260 тыс. школьников

В мероприятиях смогут принять участие дети с ограниченными возможностями.

В Ледовом дворце с 22 по 29 декабря будут показывать шоу "Праздник новогодней елки". На льду покажут 26 представлений "Путешествие в волшебную страну". Об этом рассказал председатель Комитета по культуре Федор Болтин, сообщили в "Петербургском Дневнике".

Праздник увидят 260 тыс. школьников. В Ледовый дворец отправятся ученики с первого по четвертый классы. Сейчас школы получают билеты на мероприятия.



Болтин добавил, что в Петербурге к Новому году и Рождеству подготовили более 250 праздничных мероприятий. Он подчеркнул, что в последнее время Новый год отмечали в ограниченном формате из-за пандемии. В этом же году планируется провести праздники масштабно.

Председатель Комитета по культуре отметил, что в мероприятиях смогут принять участие дети с ограниченными возможностями, для этого соблюдены все условия.

Болтин отдельно подчеркнул, что в Петербурге Новый год будет отметят с салютом. Праздничный фейерверк запланирован на 1 января в 03:00 с пляжа Петропавловской крепости.

Ранее на Piter.tv: ежегодная благотворительная акция "Дерево желаний" стартовала в Петербурге.

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