Ежегодная благотворительная акция "Дерево желаний" стартовала в Петербурге

В акции представлено более тысячи детских желаний, и исполнить их может любой житель Северной столицы.

В Петербурге губернатор Александр Беглов дал старт девятой благотворительной акции "Дерево желаний". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 декабря.

На праздничной елке вместе с украшениями развешаны открытки с новогодними пожеланиями детей. Это мечты тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных или малообеспеченных семей и имеющих ограничения по здоровью.

По доброй традиции в Смольном вновь появилась елка акции "Дерево желаний". В Новый год все верят в чудеса. Приглашаю всех взрослых побыть Дедом Морозом, снять открытки и исполнить мечты детей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Градоначальник снял с елки пять открыток. В частности, семилетняя Вера из Петроградского района мечтает об электронном конструкторе, а восьмилетняя Алиса из Приморского района – о мольберте и наборе акриловых красок.

В акции представлено более тысячи детских желаний, и исполнить их может любой житель Северной столицы. Открытки с мечтами детей разместили на 23 елках. Они установлены в Смольном, Невской Ратуше, ЗакСе и во всех районных администрациях, а 9 декабря появятся елки на Манежной и Дворцовой площадях.

Подробная информация размещена на сайте акции "Дерево желаний".

Ранее в преддверии Нового года жителям Петербурга рассказали, как выбирать красную икру.

Фото: Pxhere