В преддверии Нового года жителям Петербурга рассказали, как выбирать красную икру

Наталья Талдыкина выделила три основных признака.

В преддверии новогодних праздников в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей Центра контроля качества Наталья Талдыкина озвучила основные признаки, на которые нужно обращать внимание при выборе красной икры.

Наталья Талдыкина отметила, что не стоить приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли, поскольку неизвестно, из чего изготовлен продукт и соблюдаются ли условия его хранения.

Лучше выбирать специализированные магазины, крупные сетевые торговые предприятия, где соблюдаются условия хранения, где есть квалифицированный персонал и документы, подтверждающие безопасность. Наталья Талдыкина, заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей Центра контроля качества

Кроме того, по словам специалиста, важно обращать внимание на упаковку. Исключены слова "икорное изделие", только "икра лососевая зернистая". Нужно изучить состав и осмотреть саму банку: не допустимы вздутия металлических, а на этикетке чернила не должны растираться.

Важно не забывать и о сорте икры, если она изготовлена по ГОСТу. Обязательно должен быть указан вид рыбы, из которой сделан продукт.

Внешне по металлической баночке мы понять не сможем, какая икра, но можно баночку потрясти, если сильно булькает, тогда лучше такую продукцию не покупать, а в стекле можно визуально оценить. Обращайте внимание на цвет, если он не свойственный и сильно красный, то это подделка. Можно баночку перевернуть, если икра как кисель, то тоже не стоит брать. Наталья Талдыкина, заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей Центра контроля качества

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