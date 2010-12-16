Петербуржцам подсказали, что можно подарить близким на Новый год

Одним из хороших подарков считается книга.

До Нового года остается месяц, поэтому многие задумываются о подарках близким. Редакция "Петербург2" поделилась идеями бюджетных подарков на Новый год.

Одним из хороших подарков считается книга, сейчас в книжных магазинах можно попасть на акции и купить что-то по очень привлекательной цене.

Вязаные вещи – классика жанра среди новогодних подарков. Впрочем, не обязательно дарить что-то шерстяное. Можно, например, выбрать футболку или толстовку с оригинальным принтом.

Также можно подарить билеты на каток, в театр или музей. Многие оценят качественные и красивые ёлочные игрушки. И, конечно, какой же Новый год без сладких подарков? Именно они могут помочь вспомнить нам то ощущение праздника, когда мы были детьми.

Ранее стало известно, что каждый одиннадцатый петербуржец встретит Новый 2024 год на работе.

Фото: pxhere