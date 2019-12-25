Однако большинство отметят праздник дома.

Каждый одиннадцатый петербуржец встретит Новый 2024 год на работе. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Петербурга. Из опрошенных 79% заявили, что будут встречать Новый год дома. Работать придётся 9% респондентов, при этом, чаще в новогоднюю ночь работают мужчины.

Встречать 2024 год в других городах России планируют 5% респондентов, в гостях – 2%. Выбраться на праздник за город, на дачу или в деревню собираются также 2% опрошенных. Ещё 2% планируют праздновать Новый год на уличных гуляниях, за границей или на турбазе.

Петербургские компании будут чаще проводить корпоративы в ресторанах в уходящем году.

Фото: unsplash