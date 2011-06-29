Петербургские компании будут чаще проводить корпоративы в ресторанах в уходящем году

Ещё по 2% работодателей организовывают праздник за городом и в онлайн-формате.

Вместе с декабрём приближается сезон новогодних корпоративов. Как показали данные сервиса по поиску работы Superjob, чаще всего провожать 2023 год компании будут не в офисных помещениях, а в ресторанах.

Отметим, что в прошлом году большинство коллективов в Северной столицы наоборот отмечало корпоратив прямо на месте работы. Сейчас желающих провести мероприятие в таком формате всего 19% против 34% сотрудников, которые готовятся отпраздновать Новый год с коллегами в ресторане.

Ещё по 2% работодателей организовывают праздник за городом и в онлайн-формате. Не будет корпоратива у 20% компаний.

Ранее мы сообщили о том, что больше половины петербуржцев выступают за новогодние корпоративы без руководства.

Фото: Pxhere