Больше половины петербуржцев выступают за новогодние корпоративы без руководства

Остальные 49% горожан не видят никаких проблем в том, чтобы отметить приближение Нового года и других праздников с руководством.

В Северной столице приближается время новогодних корпоративов. Как выяснилось, 51% петербуржцев в целом не одобряют присутствие на празднике руководителей. Такие данные были получены в результате исследования сервиса по поиску работы hh.ru.

Также опрос показал, что 21% респондентов категорически не хотят отмечать праздники вместе с руководством, так как не могут полноценно расслабится в такой ситуации. Другие 2% опрошенных боятся проявить себя в невыгодном свете, а ещё 15% может отдыхать в компании начальников, надеясь при этом, что руководители уйдут как можно раньше.

Остальные 49% горожан не видят никаких проблем в том, чтобы отметить приближение Нового года и других праздников с руководством.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата курьеров в Петербурге растёт на фоне дефицита кадров.

Фото: Pxhere