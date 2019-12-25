Зарплата курьеров в Петербурге растёт на фоне дефицита кадров

Размер медианной зарплаты доставщиков достиг 115 тыс. рублей.

В Северной столицы размер медианной зарплаты курьеров вырос до 115 тыс. рублей за 2023 год. Об этом пишет издание "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на аналитиков сервиса по поиску работы HeadHunter.

За последний год зарплаты доставщиков в городе подросли на 22%. Это связано с ростом спроса на услуги курьеров. С января было размещено около 14 тыс. вакансий, что на 31% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года.

Второй причиной является ожидание дефицита кадров, а также попытка компаний конкурировать за сотрудников служб доставки. В данный момент на одну вакансию курьера приходится три резюме вместо стандартных десяти.

Ранее мы сообщили о том, что количество вакансий для петербургских подростков увеличилось в ноябре.

Фото: Piter.TV