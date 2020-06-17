Количество вакансий для петербургских подростков увеличилось в ноябре

Средняя зарплата для несовершеннолетних составляет 62 160 рублей.

За ноябрь в Петербурге увеличилось количество доступных для соискателей от 14 лет вакансий в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом 20 ноября пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на аналитиков сервиса "Авито Работа".

Средняя зарплата для несовершеннолетних составляет 62 160 рублей. Юные жители Северной столицы чаще интересуются работой в сферах производства и сельского хозяйства. Количество вакансий в этих областях выросло на 27%. Кроме того, подростки искали работу в отрасли строительства.

Претендует молодежь Петербурга на заработную плату в размере 74 398 рублей. Больше – в среднем 101 765 рублей – предлагают работодатели из сегмента автомобильного бизнеса.

При трудоустройстве молодого кандидата важно учитывать, что подростки на уровне закона должны быть ограждены от избыточной нагрузки, ночных смен и физически тяжелого труда. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 24 часов в неделю, а для сотрудников 16-18 лет допустимо 36 часов при условии, что в период каникул школьник может уделять труду больше времени. Однако в учебный период продолжительность рабочей недели уменьшается вдвое. Артем Кумпель, управляющий директор сервиса "Авито Работа"

Ранее мы рассказывали о том, что предприятия Ленобласти задолжали своим сотрудникам 24 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)