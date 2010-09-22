Предприятия Ленобласти задолжали своим сотрудникам 24 млн рублей

Однако ситуация с долгами перед работниками предприятий лучше, чем в 2022 году.

Три крупные организации в Ленинградской области задержали заработную плату своим сотрудникам на общую сумму 24,2 млн рублей. Об этом сообщает Петростат.

В результате, зарплату не получили 167 человек. По сравнению с ноябрем прошлого года, когда долг организаций составил около 50,2 млн рублей для более чем 300 сотрудников, текущая ситуация выглядит лучше.

Однако, пик задолженности пришелся на начало марта этого года – 56,4 млн рублей. Большая часть текущего долга приходится на компанию, занимающуюся производством металлических изделий, где 99 сотрудников не получили 20,8 млн рублей. Другое предприятие, работающее в сфере сельского хозяйства и лесозаготовок, задолжало своим 24 работникам более 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ярмарки вакансий помогают петербургским компаниям находить сотрудников.

Фото: Piter.TV