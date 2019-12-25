Ярмарки вакансий помогают петербургским компаниям находить сотрудников

390 компаний Санкт-Петербурга нашли сотрудников с помощью онлайн ярмарок вакансий.

На портале "Работа России" открыто свыше 64 тысяч вакансий в организациях Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На ярмарках представлены вакансии различных отраслей, таких как IT-сфера, медицина, образование, производство и другие.

Возможности онлайн ярмарок вакансий использовали для пополнения своего кадрового потенциала 390 компаний-работодателей. Среди них ГУП "Горэлектротранс", АО "Балтийский завод", ООО "Теремок - Русские блины", АО "Невский экологический оператор", ГУП "Петербургский метрополитен", ОАО РЖД, АО "Силовые машины", ПАО "Завод "Радиоприбор", АО НПО "Компрессор", ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила создать демографический стандарт для работающих мам.

Фото: pxhere