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Матвиенко предложила создать демографический стандарт для работающих мам

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Спикер СФ РФ оценила перспективы трудоустройства граждан с детьми.

Корпоративный демографический стандарт необходимо создать на территории России для сохранения трудовых гарантий работающим матерям. Соответствующую инициативу в ходе выступления на парламентских слушаниях по теме повышения уровня рождаемости в стране сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  Политик заметила, что каждая женщина думает о том, чтобы планы по рождению ребенка или появления детей не стали преградой для трудоустройства или продолжения профессиональной деятельности. Спикер СФ РФ заметила, что женщины и мужчины не должны становиться перед выбором семьи или карьеры.

У нас уже есть примеры, когда работодатели организуют корпоративные детские сады и ясли, внедряют программы адаптации для женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребенком. Чтобы эта работа обрела более комплексный характер, возможно, стоит подумать о создании своего рода корпоративного демографического стандарта.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

В парламенте заметили, что государству важно стимулировать работодателей к более активному вовлечению в процесс поддержки семей, формированию комфортной экосистемы для жизни семей с детьми. Коллеги на мероприятии обсудят  программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с учетом планировочных решений для многодетных семей.

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, демография, дети, многодетные семьи, работа, совет федерации, трудоустройство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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