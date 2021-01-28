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В Совфеде потребовали немедленно прекратить незаконную экономическую блокаду Кубы

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Председатель Совфеда подчеркнула, что Москва поддерживает кубинский народ в этом вопросе.

Проводимая США неоколониальная политика односторонних санкций против суверенных государств является грубым нарушением Устава ООН. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации о необходимости прекратить незаконную экономическую блокаду Кубы.

Заявление было одобрено на пленарном заседании ведомства. Сенаторы отметили, что санкции по отношению к Кубе являются незаконными, а требование страны об их отмене более 30 лет находит отражение в соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН. Призыв адресован парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что Москва поддерживает кубинский народ в этом вопросе.

Ранее Матвиенко предложила создать в России министерство счастья.

Видео: Совет Федерации

Теги: заявление, куба, совет федерации, сша, экономическая блокада
Категории: Лента новостей, Новости России,

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