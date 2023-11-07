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Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

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Она подчеркнула, что через это ведомство будут проходить все решения и законы на предмет, делают ли они людей более счастливыми.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья. Об этом она заявила в ходе форума "Знание. Первые".

Отвечая на вопрос, какой закон в России нужно принять безотлагательно, Матвиенко заявила, что мечтает о создании министерства счастья. Она подчеркнула, что через это ведомство будут проходить все решения и законы на предмет, делают ли они людей более счастливыми. Спикер отметила, что пока у нее небольшая "группа поддержки" в данном вопросе.

Ранее Матвиенко прокомментировала одобрение Совфедом отзыва ратификации ДВЗЯИ.

Видео: Российское общество "Знание"

Теги: валентина матвиенко, министерство счастья, россия, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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