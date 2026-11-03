Обвиняемый в жестоком убийстве стюардессы из Петербурга уходит на СВО

Теперь он будет передан в распоряжение Минобороны.

Санкт-Петербургский городской суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в угрозах, истязании и убийстве своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В суд направили ходатайство начальника пункта отбора на военную службу: теперь обвиняемого передадут в распоряжение Минобороны. Морган заключил контракт и отправится в зону спецоперации.

В декабре 2025 года в отеле Дубая обнаружили тело убитой 25-летней девушки, которая долгое время работала стюардессой. В ОАЭ она проходила обучение для полетов на частных джетах.

Петербурженка сбежала в другую страну после преследования и издевательств бывшего — Альберта Моргана. После расставания он вламывался в ее квартиру посреди ночи, избивал и угрожал.

В декабре 2025 года стало известно о задержании в Петербурге 41-летнего мужчины. Ему предъявили обвинение в убийстве бывшей возлюбленной. По данным следствия, Морган нанёс ей смертельные удары колюще-режущим предметом в отеле.

Видео: объединенная пресс-служба судов города