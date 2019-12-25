Убийца петербургской стюардессы ответит еще за истязание и угрозы

Обвиняемый угрожал девушке, вламывался ночью и избивал.

Следователи завершили расследование дела обвиняемого в жестокой расправе над петербургской стюардессой в Дубае. Материалы направили для рассмотрения в Петербургский городской суд.

Согласно карточке на сайте, перед судом мужчина ответит не только за убийство, также ему вменяют истязание и два эпизода угроз расправой. Опасное поведение обвиняемого стало достоянием широкой общественности только после гибели девушки. Родственники покойной сообщили о том, как бывший возлюбленный угрожал ей, устанавливал дома прослушку, вламывался посреди ночи и избивал.

Устав от такой жизни петербурженка решила сменить работу и переехать в ОАЭ. Вот только спустя время преступник ее там нашел. Он смог добыть ключи от номера девушки в гостинице, куда проник и стал ждать ее возвращения с учебы. По версии следствия, девушку закололи ножницами. Также мужчина облил ее зеленкой и обрезал ей волосы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сын жестоко расправился с матерью и спрятал ее тело в морозилку.

Фото: Piter.tv