Спрос на красную икру в России может снизиться к Новому году на 75%

Эксперты связывают подорожание с уменьшением объемов вылова лосося.

В преддверии Нового года спрос на красную икру может сократиться на 75 % из-за существенного роста стоимости продукта. Как сообщил Telegram‑канала Shot, к праздникам цена на икру может достигнуть 30 тысяч рублей за килограмм.

Одной из причин подорожания эксперты назвали сокращение вылова лосося, который дает икру. На снижение добычи повлияли сразу несколько факторов: повышение температуры воды и браконьерство. Незаконная добыча рыбы в период нереста привела к сокращению численности будущего потомства, что в перспективе ещё сильнее отразится на объёмах вылова.

Нехватка рыбы уже отразилась на оптовых ценах. Для сравнения, в 2025 году килограмм красной икры стоил от 5 до 8 тысяч рублей, сейчас его цена составляет от 16 до 19 тысяч рублей и продолжает расти.

По словам основателя сети магазинов "Красная икра" Александра Борисика, на фоне подорожания вместо привычных крупных банок покупатели будут чаще выбирать меньшую фасовку. К тому же, часть россиян может вообще отказаться от покупки красной икры к новогоднему столу.

Ранее в Руспродсоюзе рассказали о последствиях снижения производства красной икры.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)