Депутат Кривоносов назвал безвиз с Китаем стимулом для туризма

Сергей Кривоносов уверен, что властям необходимо развивать туристические продукты, расширять маршрутную сеть, повышать качество сервиса и делать поездки комфортными для граждан обеих стран.

Введение безвизового режима с Китаем является серьезным стимулом для взаимных туристических поездок. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. Политический деятель объяснил первые итоги проекта. Речь идет о том, что упрощение въезда снимает дополнительные административные барьеры для путешественников, а также сокращает финансовые расходы на подготовку поездки. Это делает КНР более доступным направлением для граждан РФ.

Растет и интерес китайских путешественников к России: по данным за первое полугодие 2026 года, число туристических поездок граждан КНР в нашу страну увеличилось на 19,3%, - отметил парламентарий. - Это подтверждает, что безвизовый режим работает в обе стороны и создает дополнительные возможности для развития въездного и выездного туризма. Сергей Кривоносов, депутат ГД РФ

Согласно сведениям от пограничной службы ФСБ, в 2025 году количество туристических поездок россиян в Китай выросло на 30,1 процент и составило около 2,47 миллиона человек. А в первом квартале 2026 года страну посетили более 690 тысяч граждан России. Данный показатель фиксируется на 53,7 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Художники поделились впечатлениями от Китая на выставке в Петербурге.

Фото: Piter.tv