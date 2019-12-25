В Руспродсоюзе рассказали о последствиях снижения производства красной икры

В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину в 2026 году неудачной.

На российской территории покупатели на фоне снижения уровня вылова лосося могут переключиться на икру других рыб. Однако красная икра с полок магазинов не пропадет. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Эксперт пообщался со СМИ в рамках выставки "Золотая осень".

Со времен перестройки никакой продукт не пропадал с полок магазинов благодаря тому, что стали работать рыночные законы спроса и предложения через ценовую эластичность. Малый вылов лососевых отразится на цене и спрос заметно снизится, перетекая в более приемлемые аналогичные товары. Дмитрий Востриков, глава Руспродсоюза

Специалист подчеркнул, что после удачной путины 2025 года фиксируются переходящие запасы замороженной рыбы. Ее используют преимущественно перерабатывающие предприятия страны. При этом из-за низкого вылова в 2026 году объемы производства красной икры могут сократиться, а стоимость на продукцию нового сезона может корректироваться.

Эксперты прокомментировали рост цен на икру и красную рыбу в России.

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