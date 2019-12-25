"Руспродсоюз" раскрыл статистику по регионам.

На российской территории стоимость месячной минимальной корзины продуктов для граждан в сентябре 2026 года снизилась на полтора процента. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ассоциации "Руспродсоюз". Эксперты уточнили, что речь идет о сумме в 7 845,2 рубля

Стоимость минимального набора продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5%. Минимальный набор питания на одного человека в сентябре в среднем обошелся в 7 845,2 рубля. представители "Руспродсоюза"

Специалисты уточнили, что дешевле всего продукты за этот период для населения страны стоили на территории Мордовии и в Пензенской области. Там речь шла о продуктовой корзине за 6 334,9 рубля и 6 540,6 рубля соответственно. Нвиболее дорогие продукты питания зафиксировались на Чукотке и Камчатском крае (21 497,8 рубля и 13 760,4 рубля соответственно). Стоимость минимальной продуктовой корзины в российской столице достигла отметки в 9 253,2 рубля. Для Санкт-Петербурга это значение составило 9 151,3 рубля, а для Московской области - 8 274,2 рубля. В Ленинградской области речь велась о 8 663,8 рублях, для Калининградской области - 9 217,1 рубле.

Продуктовая корзина в Петербурге достигла 9565 рублей.

Фото: Piter.tv