Цены на красную икру в России снизились почти на 15%

Цены на красную икру в России по итогам первого квартала 2026 года снизились почти на 15%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается ,что средняя розничная стоимость килограмма красной игры составила 9 387 рублей. Показатель упал на 1,8% год к году. При этом в Рыбном союзе сообщили, что стоимость икры горбуши на полках снизилась до 9 100 рублей (-14%). В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили о снижении цен в среднем на 15-20%.

По мнению экспертов, падение цен произошло за счет роста производства продукции. Уточняется, что объемы выросли на 60-65% год к году. Также эксперты напомнили, что в 2024 году рынок столкнулся с ростом цен на красную икру из-за самой слабой за последние 20 лет путины.

Фото: Piter.tv