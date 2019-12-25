В Ленобласти рассказали о выплатах контрактникам СВО

Общая сумма выплат за первый год превышает 7 млн рублей.

В Ленинградской области условия выплат для граждан, заключающих контракты, различаются в зависимости от направления службы. Подробностями поделился председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов, сообщил "ЛенТВ24".

Он отметил, что сумма выплат, которую военнослужащий получает за первый год службы по контракту на участие в СВО при оформлении через Ленинградскую область, составляет более 7 млн рублей. При заключении контракта бойцу начисляют 3,9 млн рублей. Эта сумма складывается из двух частей: 3,5 миллиона рублей выделяет Ленобласть, а 400 тыс. рублей поступают из федерального бюджета.

После завершения службы предусмотрена дополнительная выплата в размере 450 тыс. рублей или предоставление земельного участка. Жители Ленинградской области, удостоенные государственных наград за участие в СВО, могут рассчитывать на выплату в размере 150 тыс. рублей.

Фото: Минобороны

Для контрактников, поступающих на службу в войска беспилотных систем, действуют особые условия. Общая продолжительность контракта — один год, при этом два месяца из этого срока обязательно отводятся на подготовку. За уничтожение либо захват техники противника военнослужащим полагаются дополнительные выплаты — до 500 тыс. рублей.

Также в регионе можно заключить контракт резервиста для службы в мобильных огневых группах. Процедуру оформления проводит областная Аварийно‑спасательная служба. Зона задач таких подразделений ограничена территорией Ленинградской области.

Кандидаты, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют судимости, могут получить единовременную выплату — 250 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены регулярные и ситуативные выплаты: 100 тыс. рублей ежемесячно начисляют за службу на объекте, ещё 100 тыс. рублей выплачивают за каждый сбитый беспилотник.

Кроме того, Министерство обороны устанавливает ежемесячное денежное довольствие, размер которого определяется с учетом воинского звания и занимаемой должности. По словам Донцова, в совокупности ежемесячный доход военнослужащего может доходить до 200 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге в 4 раза снизили выплаты по контракту с Минобороны на СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)