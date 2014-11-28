В Петербурге в среднем шампанское стоит более 500 рублей

По данным экспертов, перед самым Новым годом цены на шампанское уже вряд ли вырастут.

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25% до 465 рублей. Об этом ТАСС сообщили в Руспродсоюзе.

Дороже всего шампанское стоит на Чукотке. Средняя цена отечественного шампанского составляет 757 рублей. Дешевле всего купить игристое можно в Югре – за 310 рублей за бутылку. В Москве шампанское в среднем стоит 541 рубль, в Петербурге – 520 рублей.

По данным экспертов, перед самым Новым годом цены на шампанское уже вряд ли вырастут. Считается, что производители в преддверии зимнего праздника берут не ценой, а оборотом продаж.

Также в преддверии Нового года жителям Петербурга рассказали, как выбирать красную икру. Не стоить приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли, поскольку неизвестно, из чего изготовлен продукт и соблюдаются ли условия его хранения.

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