Доставка контейнеров по Севморпути из Петербурга сэкономит 150 тысяч рублей

Однако включение балтийских портов в новый маршрут тормозят системные проблемы.

Перевозчики Петербурга способны сэкономить около 150 тысяч рублей при доставке контейнеров из дальневосточных портов на Северо-Запад по Северному морскому пути. Такой подсчет сделали эксперты, опрошенные "Деловым Петербургом". Стоимость рассчитана с учетом государственной субсидии и в сравнении с железнодорожной перевозкой. Без субсидии маршрут выйдет кратно дороже из-за необходимости оплачивать ледокольную проводку.

Каботажные грузоперевозки по Севморпути субсидируют Минвостокразвития России и федеральное правительство. При этом средства получает не сам перевозчик, а оператор пути. Порты Северо-Запада должны стать частью нового Трансарктического транспортного коридора к 2030 году. Для перевозчиков сроки доставки по Севморпути окажутся короче по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал или Красное море. Кроме того, путь будет отличаться безопасностью, надежностью и предсказуемостью графиков.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина объяснила, что причины, по которым грузы до сих пор не заходят в балтийские порты через Севморпуть, носят системный характер. Изначально инфраструктуру всех портов Северо-Запада России создавали под европейский трафик, то есть под фидерные контейнеровозы относительно небольшой вместимости. Рынок воспринимает включение портов в новый транспортный коридор с осторожным интересом. Для портов на Балтике это выигрышно прежде всего в статусном и логистическом плане.

Фото: freepik (tawatchai07)