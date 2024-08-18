В Петербурге появится цех по ремонту контейнеров на одном из крупнейших терминалов города

Здание будет выполнено в корпоративных цветах компании.

В Кировском районе Петербурга на территории терминала АО "Петролеспорт" построят новый цех для ремонта контейнеров. Архитектурный облик здания уже согласован городским Комитетом по градостроительству и архитектуре, сообщил портал "Строительный Петербург".

Разработкой проекта занималась компания "Новтехпроект". По замыслу архитекторов, здание будет выполнено в корпоративных цветах компании и расположится на незастроенной территории терминала. Его основная задача – восстановление контейнеров, поврежденных во время погрузо-разгрузочных работ.

Новый объект позволит ускорить процесс ремонта и снизит затраты на обслуживание контейнерного парка терминала.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре