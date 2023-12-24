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Товары из Петербурга отправят в контейнерах на Кубу и в Бразилию
Сегодня, 15:30
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Товары из Петербурга отправят в контейнерах на Кубу и в Бразилию

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Отмечается, что в приоритете будут небольшие партии товаров, не требующих особых условий хранения.

Петербург рассматривает возможность отправки субсидируемого контейнерного состава в Бразилию, Венесуэлу, Танзанию и на Кубу с товарами местных производителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика. 

В проработке находятся такие приоритетные направления как Венесуэла, Куба, Бразилия, Сенегал и Танзания. По сути это бесплатная услуга для экспортера – Центр экспорта оплачивает фрахт контейнера, агентское сопровождение и временное хранение на период консолидации груза в месте отправления.

Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга 

Отмечается, что в приоритете будут небольшие партии товаров, не требующих особых условий хранения. Все затраты, которые связаны с консолидацией груза, агентским сопровождением, фрахтом морского контейнера, таможенным оформлением, хранением и доставкой грузов из порта Петербурга, на себя возьмет Центр поддержки экспорта. 

Ранее на Piter.TV: время ожидания грузов в контейнерах из КНР возросло в два раза. 

Фото: pxhere

Теги: контейнеры, товары из петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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