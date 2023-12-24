Товары из Петербурга отправят в контейнерах на Кубу и в Бразилию

Отмечается, что в приоритете будут небольшие партии товаров, не требующих особых условий хранения.

Петербург рассматривает возможность отправки субсидируемого контейнерного состава в Бразилию, Венесуэлу, Танзанию и на Кубу с товарами местных производителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

В проработке находятся такие приоритетные направления как Венесуэла, Куба, Бразилия, Сенегал и Танзания. По сути это бесплатная услуга для экспортера – Центр экспорта оплачивает фрахт контейнера, агентское сопровождение и временное хранение на период консолидации груза в месте отправления. Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Отмечается, что в приоритете будут небольшие партии товаров, не требующих особых условий хранения. Все затраты, которые связаны с консолидацией груза, агентским сопровождением, фрахтом морского контейнера, таможенным оформлением, хранением и доставкой грузов из порта Петербурга, на себя возьмет Центр поддержки экспорта.

Ранее на Piter.TV: время ожидания грузов в контейнерах из КНР возросло в два раза.

Фото: pxhere