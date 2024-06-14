Время ожидания грузов в контейнерах из КНР возросло в два раза

Согласно полученным данным, с начала текущего месяца среднее время доставки товаров из Китая морем и по железной дороге по сравнению с маем увеличилось до 55-60 дней, а прямые железнодорожные перевозки увеличились на 30 дней (в два раза).

После внезапного снижения импорта из Китая в марте-апреле, в мае возник дополнительный спрос на доставку, и предприятия столкнулись с проблемой перебронирования. В июне среднее время ожидания пустого контейнера и свободного места на судне увеличилось до двух недель, а время доставки увеличилось на 36-50%, в зависимости от выбранного способа транспортировки. Эта информация содержится в совместном исследовании ПЭК, "Снежная королева", "ВЭД Агент", "Арнейс" и Asia Import Group, пишет "Петербургский дневник".

Согласно полученным данным, с начала текущего месяца среднее время доставки товаров из Китая морем и по железной дороге по сравнению с маем увеличилось до 55-60 дней, а прямые железнодорожные перевозки увеличились на 30 дней (в два раза). Директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин объяснил, что основной причиной этого является дополнительный спрос на доставку и нехватка свободных мощностей.

Как рассказал управляющий директор "ВЭД Агент" Александр Дегтярев, после снижения импорта морские линии начали массово перенаправлять свой флот на другие направления. Кроме того, из-за ситуации в Красном море и снижения объемов экспорта из России стало меньше порожних контейнеров, доступных для загрузки в Китае. В то же время, по словам генерального директора Asia Import Group Артема Лылыка, компаниям удалось решить около 60-70% проблем в финансовой логистике.

Как отметил директор по логистике "Снежной королевы" Алексей Ермаков, в июне среднее время проведения платежей из России в Китай по сравнению с предыдущим месяцем сократилось почти вдвое, до 7-10 дней. В ответ на рост спроса в начале июня средняя стоимость морской доставки из Китая в Россию увеличилась более чем на 30%, тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 40%.

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