Рабочая группа будет действовать с 1-го по 11 мая.

Российский экологический оператор (РЭО) организует мониторинг вывоза отходов в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Рабочая группа будет действовать с 1-го по 11 мая. В РЭО обратились к туристическим регионам с просьбой серьезно подойти к вопросу организации работы в праздничные дни.

Увеличение туристического потока в майские праздники ожидают в регионах ЮФО, всех субъектах Северного Кавказа, Нижегородской, Мурманской, Калининградской областях, Республиках Алтай, Карелия, Татарстан, а также Москве и Санкт Петербурге. Кроме того, региональным операторам следует заранее провести техосмотр и ремонт техники.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области оптимизировали вывоз коммунальных отходов.

Фото: pxhere.com