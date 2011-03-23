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РЭО организует мониторинг вывоза отходов в майские праздники
Сегодня, 9:55
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РЭО организует мониторинг вывоза отходов в майские праздники

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Рабочая группа будет действовать с 1-го по 11 мая.

Российский экологический оператор (РЭО) организует мониторинг вывоза отходов в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Рабочая группа будет действовать с 1-го по 11 мая. В РЭО обратились к туристическим регионам с просьбой серьезно подойти к вопросу организации работы в праздничные дни.

Увеличение туристического потока в майские праздники ожидают в регионах ЮФО, всех субъектах Северного Кавказа, Нижегородской, Мурманской, Калининградской областях, Республиках Алтай, Карелия, Татарстан, а также Москве и Санкт Петербурге. Кроме того, региональным операторам следует заранее провести техосмотр и ремонт техники.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области оптимизировали вывоз коммунальных отходов.

Фото: pxhere.com

Теги: вывоз отходов, майские праздники, российский экологический оператор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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