В Самарской области оптимизировали вывоз коммунальных отходов

На эту задачу поставили 312 мусоровозов.

Экологический оператор Самарской области скорректировал график вывоза твердых коммунальных отходов в целях уменьшения количества навалов на контейнерных площадках. С конца 2024 года в регионе фиксировались проблемы с вывозом ТКО, – сообщает телеканал "360".

В настоящий момент вывозом отходов на ежедневной основе занимается 312 мусоровозов, обслуживающих свыше 21,5 тыс. контейнерных площадок.

Сейчас большинство жалоб, которые мы получаем в сервис „РЭО Радар", обрабатывается день-в-день. При этом навалов сообщения, как правило, не касаются, чаще присылают фотографии просто заполненных, но не переполненных, баков. Избежать навалов удалось благодаря тому, что регоператор скорректировал график вывоза и стал выпускать мусоровозы в более ранее время. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Как сообщалось ранее, руководство РЭО и администрация Самарской области подписали соглашение, из которого следует, что экологический оператор взял на контроль деятельность АО "Экология" путем вхождения в капитал организации.

Ранее мы рассказывали, что в 15-ти районах Петербурга оборудуют 60 пешеходных переходов.

Фото: Российский экологический оператор