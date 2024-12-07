В 15-ти районах Петербурга оборудуют 60 пешеходных переходов

Наибольшее их количество появится в Невском районе города.

В 2025 году дорожникам Северной столицы предстоит оборудовать 60 новых нерегулируемых пешеходных переходов. Их организуют в 15-ти районах города, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Больше всего переходов появится в Невском районе – их оборудуют на 10-ти адресах. Также 8 пешеходных переходов появится в Выборгском районе. На объектах организуют дорожные знаки, разметку, искусственные неровности и светофорами. Бордюрный камень перед зеброй будет занижен для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками.

Мы целенаправленно и планомерно создаем в Петербурге безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения – и пешеходов, и автомобилистов. Нерегулируемые переходы – часть этой большой работы. Обустраиваем их там, где нет необходимости устанавливать светофор, но есть остановки общественного транспорта, социальные учреждения, школы, детские сады. Всегда опираемся на просьбы горожан. Все адреса 2025 года подсказаны петербуржцами, утверждены с учетом пожеланий горожан. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В прошлом году в рамках реализации Адресной программы петербургские власти организовали 77 нерегулируемых пешеходных переходов.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга (Изображение носит иллюстративный характер)