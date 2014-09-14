В Петербурге к 2027 году построят трехэтажный детсад на 200 мест в Красносельском

В Красносельском районе появится новый детский сад для 200 детей к 2027 году.

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе планируется строительство нового детского сада на 200 мест. Решение о выделении земельного участка застройщику принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба Смольного.

Застройщик построит трехэтажное здание площадью 5600 кв. м и передаст его в собственность города. Ввод объекта запланирован на сентябрь 2027 года.

По словам Александра Беглова, в текущем году в Петербурге планируется сдача 30 школ и 25 детских садов, что является рекордным показателем для города.

Ранее сообщалось, что на Полюстровском проспекте завершили строительство новой детской поликлиники.

Фото: пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга