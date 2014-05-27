На Полюстровском проспекте завершили строительство новой детской поликлиники

Медучреждение объединит полный спектр услуг для юных пациентов.

В Калининском районе Петербурга построили современную детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену. Здание на Полюстровском проспекте, 71, корпус 3 возвело ООО "СУАР-Групп".

Медучреждение объединит полный спектр услуг для юных пациентов. Здесь будут работать педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и другие специалисты. Для диагностики установят оборудование для проведения УЗИ, рентгена и функциональных исследований. Также предусмотрены отделения физиотерапии, лечебной физкультуры и реабилитации.

Проектом предусмотрены меры безопасности: отдельные входы и лифты для пациентов с симптомами ОРВИ, специальные фильтр-боксы для первичного приема, а также зонирование потоков посетителей. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан. Для кратковременного лечения создан дневной стационар на четыре койки.

Поликлиника построена в рамках Адресной инвестиционной программы. Открытие планируется в начале следующего года. Новый медицинский объект должен значительно повысить доступность и качество детской медицинской помощи в районе.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по строительству