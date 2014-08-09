Четвертый детсад заработал в ЖК "Юнтолово"

Здание возводили по индивидуальному проекту, его общая площадь – свыше 5 тыс. квадратных метров.

На территории жилого комплекса "Юнтолово" в Петербурге 20 марта заработал четвертый детский сад на 200 мест. В церемонии открытия поучаствовали депутат Николай Цед, глава администрации Приморского района Богдан Заставный, начальник отдела образования района Роман Мохов, глава муниципального образования "Лахта-Ольгино" Павел Богданов и директор компании "Главстрой Петербург" Алексей Медведев.

Учреждение на Юнтоловском проспекте стало филиалом школы №438. Первых ребят садик примет уже на этой неделе, достроили его в конце прошлого года. Здание возводили по индивидуальному проекту, общая площадь – свыше 5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены игровые комнаты, спальни, раздевалки, санитарные блоки и кухня полного цикла. Также оборудованы спортивный зал, бассейн, музыкальный зал и кабинеты для кружковых занятий.

В настоящее время на разных стадиях строительства в ЖК находятся поликлиника для взрослых и детей, школа и еще два детсада.

