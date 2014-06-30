На улице Георгия Чернышёва построят сад на 330 мест

Детский сад рассчитан на детей от 1 до 7 лет.

В южной части Санкт-Петербурга планируют построить новый детский сад. Разрешение на строительство получила девелоперская компания Setl Group. Дошкольное учреждение разместится рядом с жилым комплексом ЖК "Сэтл Лофт" на улице Георгия Чернышёва, рассказал портал "Строительный Петербург".

Будущий детский сад рассчитан на 330 детей в возрасте от 1 до 7 лет. В трехэтажном здании откроют 16 групп, включая шесть ясельных. Для воспитанников оборудуют игровые комнаты, спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для кружков.

В учреждении появятся медицинские кабинеты, кабинет психолога и логопеда, собственный пищеблок. Кроме того, в проекте предусмотрены бассейн и соляная комната.

Большое внимание уделят территории вокруг здания. Во дворе обустроят прогулочные площадки для каждой группы — всего их будет шестнадцать. Их оборудуют современными игровыми элементами и безопасным покрытием. Также появятся две спортивные площадки и специальная научная зона, где дети смогут проводить простые эксперименты и знакомиться с окружающим миром. Территорию детского сада озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Фото: Setl Group