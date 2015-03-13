Строительство спорткомплекса в Агалатово стартовало после ввода детсада

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение ФОКа. Подрядчик уже приступил к работам, завершив армирование фундамента.

В поселке Агалатово началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение объекта, подрядная организация уже вышла на площадку и выполнила армирование основания.

Как отметил вице-губернатор региона Евгений Барановский, развитие населенного пункта идет последовательно: после ввода в эксплуатацию детского сада в текущем году власти приступили к созданию спортивной инфраструктуры. По его словам, объект проектируется с расчетом на ежедневную эксплуатацию — секции и тренировки начнутся уже в первые месяцы после открытия. В дальнейшем инфраструктуру будут наращивать с учетом роста территории и запросов местных жителей.

Проект реализуется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". На строительство направлено 377 миллионов рублей. В здании разместят универсальный игровой зал, приспособленный для баскетбола, волейбола, мини-футбола и настольного тенниса, а также гимнастический и тренажерный залы, медицинский кабинет. Пропускная способность комплекса составит до 160 человек в сутки.

Фото: Правительство Ленинградской области