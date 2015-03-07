Снос ТЦ у "Приморской" завершится к 20 апреля

Летом 2025 года строительные работы на объекте были заморожены вследствие судебного разбирательства с бывшим владельцем торговых площадей.

Все необходимые юридические процедуры по демонтажу полуразрушенного торгового центра рядом со станцией метро "Приморская" в Санкт-Петербурге успешно завершены. Информацию подтвердил Государственный административно-технический инспекция (ГАТИ).

Летом предыдущего года строительные работы на объекте были заморожены вследствие судебного разбирательства с бывшим владельцем торговых площадей. Теперь обязательства по соблюдению норм безопасности и выполнению необходимых операций перешли к ЗАО "Союз-Инвест", сменившему собой предыдущий ответственный орган — Комитет по контролю за имуществом.

Новый ордер вступил в силу с 5 марта 2026 года и продолжит действовать вплоть до 20 апреля. Получатель документа обязан завершить разборку конструкции в указанные сроки согласно договору с Комитетом по контролю за имуществом. Помимо самого процесса сноса, подрядчик должен восстановить первоначальное состояние прилегающего благоустройства.

