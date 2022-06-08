Проект детской поликлиники в Пушкинском районе получил одобрение

Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил архитектурный облик нового детского медицинского учреждения, которое построят на улице Школьная в Пушкинском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Внутри пятиэтажного здания оборудуют травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики и реабилитации. Также пациентов будут принимать в педиатрическом и консультативно-диагностическом отделениях.
В медучреждении разместят блок для медико-социальной поддержки детей в образовательных организациях. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей к поликлинике территории. Петербуржцы смогут пользоваться зонами отдыха, парковкой и навесами для хранения санок, колясок и велосипедов.
Ранее мы сообщали, что в Шушарах откроют новый детский сад на 440 мест с бассейном.
Фото: ГК "Лидер Групп"
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