Проект детской поликлиники в Пушкинском районе получил одобрение

Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену.

Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил архитектурный облик нового детского медицинского учреждения, которое построят на улице Школьная в Пушкинском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Внутри пятиэтажного здания оборудуют травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики и реабилитации. Также пациентов будут принимать в педиатрическом и консультативно-диагностическом отделениях.

В медучреждении разместят блок для медико-социальной поддержки детей в образовательных организациях. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей к поликлинике территории. Петербуржцы смогут пользоваться зонами отдыха, парковкой и навесами для хранения санок, колясок и велосипедов.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах откроют новый детский сад на 440 мест с бассейном.

Фото: ГК "Лидер Групп"