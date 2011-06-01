Форум по развитию индустриального домостроения впервые проведут в Петрозаводске

Главной темой мероприятия станет развитие сегмента индустриального домостроения в России.

Первый форум для предприятий строительной отрасли состоится с 30 июня по 1 июля в Петрозаводске. Масштабное мероприятие посвящено развитию индустриального домостроения, сообщил портал "Строительный Петербург".

Центральной темой мероприятия станет развитие индустриального домостроения, как одного из приоритетных направлений развития строительного комплекса России.

Организаторами форума выступили правительство Республики Карелия и Российский союз строителей, Российский союз промышленников и предпринимателей по строительному комплексу и другие профильные организации.

В ходе мероприятия руководители строительных компаний, представители бизнеса и эксперты обсудят вопросы развития строительной отрасли и новые подходы на российском строительном рынке.

В программе форума предусмотрены пленарные заседания, тематические секции и выезды на производственные площадки. Для подачи заявки на участие необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фото: Magnific