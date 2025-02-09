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Перевернутые пирамиды: в Петербурге построят новый корпус Политехнического колледжа
Сегодня, 16:52
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Перевернутые пирамиды: в Петербурге построят новый корпус Политехнического колледжа

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Корпус выполнят в едином архитектурном стиле с существующим зданием.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик будущего образовательного учреждения. Новый корпус Политехнического колледжа городского хозяйства появится в Приморском районе, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание колледжа построят на улице Шаврова в муниципальном округе Юнтолово. Архитектурное решение корпуса создали в едином стиле с уже существующим зданием, однако со второго этаже объем расширяется, образуя две соединенные под прямым углом перевернутые пирамиды.

В учебном корпусе будут учиться будущие специалисты по электромонтажу, сборке и монтажу микросхем, разработке мобильных приложений и 3D-моделированию.

В здании разместят учебные и административные помещения, компьютерные классы, лаборатории, в том числе для испытаний беспилотников, лекционный зал на 75 мест, спортзал, столовую и медблок.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга появится кадетский корпус Следственного комитета на 128 воспитанников.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: комитет по строительству администрации санкт-петербурга, петербург, политехнический колледж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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