Перевернутые пирамиды: в Петербурге построят новый корпус Политехнического колледжа

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик будущего образовательного учреждения. Новый корпус Политехнического колледжа городского хозяйства появится в Приморском районе, сообщил портал "Строительный Петербург".
Здание колледжа построят на улице Шаврова в муниципальном округе Юнтолово. Архитектурное решение корпуса создали в едином стиле с уже существующим зданием, однако со второго этаже объем расширяется, образуя две соединенные под прямым углом перевернутые пирамиды.
В учебном корпусе будут учиться будущие специалисты по электромонтажу, сборке и монтажу микросхем, разработке мобильных приложений и 3D-моделированию.
В здании разместят учебные и административные помещения, компьютерные классы, лаборатории, в том числе для испытаний беспилотников, лекционный зал на 75 мест, спортзал, столовую и медблок.
Ранее сообщалось, что в центре Петербурга появится кадетский корпус Следственного комитета на 128 воспитанников.
Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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