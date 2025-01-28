В центре Петербурга появится кадетский корпус Следственного комитета

Комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 128 воспитанников.

В Санкт-Петербурге планируется возведение Морского кадетского корпуса Следственного комитета России. Соответствующее решение принято 29 июня на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Завершить строительство комплекса намерены в 2029 году.

Для реализации проекта скорректируют документацию по планировке территории между улицами Чайковского, Моховой, Пестеля и Гагаринской. Глава города назвал проект важным для укрепления статуса Петербурга как центра военно-морского образования. По его словам, строительство находится на федеральном уровне и станет логичным продолжением развития системы силовых учебных заведений города.

Новый корпус будет рассчитан как минимум на 128 воспитанников, общая площадь зданий составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Финансирование предусмотрено в рамках нескольких государственных программ. Правительство России уже выделило необходимые ассигнования.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе построят новые жилые кварталы вместе со школами и садами.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)