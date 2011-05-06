По 77 адресам в Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы

Установлены дорожные знаки, нанесена разметка, занижен бордюрный камень.

В Петербурге завершили реализацию Адресной программы 2024 года по созданию нерегулируемых пешеходных переходов. Так, безопасные зоны для пересечения проезжих частей обустроены по 77 адресам в 15 районах, сообщили в городском комитете по транспорту.

Установлены дорожные знаки, нанесена разметка, занижен бордюрный камень. На ряде адресов появились светофоры Т7 и искусственные неровности.

Мы обустраиваем нерегулируемые пешеходные переходы, чтобы повысить безопасность всех участников дорожного движения на участках дорог, где нет необходимости введения светофорного регулирования. Выбор места размещения нерегулируемых пешеходных переходов осуществляется с учетом сформировавшихся пешеходных потоков по направлению, например, к остановкам общественного транспорта, местам работы или обучения. Алексей Гончаров, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга подключили пять светофоров.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга