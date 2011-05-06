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По 77 адресам в Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы
Сегодня, 15:22
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По 77 адресам в Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы

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Установлены дорожные знаки, нанесена разметка, занижен бордюрный камень.

В Петербурге завершили реализацию Адресной программы 2024 года по созданию нерегулируемых пешеходных переходов. Так, безопасные зоны для пересечения проезжих частей обустроены по 77 адресам в 15 районах, сообщили в городском комитете по транспорту. 

Установлены дорожные знаки, нанесена разметка, занижен бордюрный камень. На ряде адресов появились светофоры Т7 и искусственные неровности. 

Мы обустраиваем нерегулируемые пешеходные переходы, чтобы повысить безопасность всех участников дорожного движения на участках дорог, где нет необходимости введения светофорного регулирования. Выбор места размещения нерегулируемых пешеходных переходов осуществляется с учетом сформировавшихся пешеходных потоков по направлению, например, к остановкам общественного транспорта, местам работы или обучения. 

Алексей Гончаров, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в четырех районах Петербурга подключили пять светофоров. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: комитет по транспорту петербурга, нерегулируемые переходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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